İzmir'de kalp krizi geçiren polis memuru Manisa'da toprağa verildi

İzmir'de annesinin evinde geçirdiği kalp krizinde hayatını kaybeden polis memuru memleketi Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde toprağa verildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ali Saymaz, annesinin İzmir'deki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Polis memuru Saymaz için memleketi Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Çok sevdiği kayınbiraderi Selçuk Zibil'in yanına defnedilmesini istediği öğrenilen Saymaz'ın vasiyeti yerine getirildi. Saymaz, kılınan cenaze namazı sonrasında gözyaşlarıyla toprağa verildi. Saymaz'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. - MANİSA