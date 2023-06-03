İzmir'de kadın usta Meryem Garip, babasının tamirhanesinde ilerliyor

İzmir'de yaşayan 25 yaşındaki üniversite mezunu Meryem Garip, babasının otomobil tamirhanesinde kadın usta olma yolunda ilerliyor. Garip, hem ustalık belgesini hem de 3 üniversite diplomasını tamirhanenin duvarına asacağı günü iple çekiyor.

İzmir'de yaşayan 25 yaşındaki üniversite mezunu Meryem Garip, babasının otomobil tamirhanesinde kadın usta olma yolunda ilerliyor.

İzmir Ekonomi Üniversitesinde radyo ve televizyon programcılığı önlisans programından 2019'da mezun olan Garip, daha sonra İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sosyoloji ve Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümlerinde öğrenime başladı.

Meslek hayatında ailesinin izinden gitmeyi tercih eden Meryem Garip, geçen yıl babasının 6. Sanayi Sitesi'ndeki tamirhanesinde çırak olarak işe başladı. Ustalığa terfi etmek için çabalayan Meryem, ilgi duyduğu alanlardaki üniversite öğrenimini de ihmal etmiyor. Garip, hem ustalık belgesini hem de 3 üniversite diplomasını tamirhanenin duvarına asacağı günü iple çekiyor.

"Başarmak beni çok mutlu ediyor"

Meryem Garip, AA muhabirine, babasının 30 yıldır otomobil tamirciliği yaptığını, bu nedenle sanayi ve tamirhane ile küçük yaşta tanıştığını söyledi.

Otomobillere ilgisinin de çocukken başladığını aktaran Garip, araç kullanmayı ve arızalandıklarında tamir etmeyi çok sevdiğini dile getirdi.

Yıllardır ustaların bir otomobili nasıl tamir ettiğini merakla izlediğini belirten Garip, "Bunları izleye izleye, göre göre, araba süre süre, işin içinde sevgi de olunca kendimi bu mesleğin içinde buldum. Yaparken de çok mutluyum. Bunları başarmak beni çok mutlu ediyor." dedi.

Ağırlıklı olarak araçların elektrik aksamındaki arızalar üzerinde çalıştığını anlatan Garip, "Elektromekanikte işim olmadığı zaman kaporta ustalarımızın yanına gidip yardım ediyorum. Kaportada da iş yapabiliyorum. Kaportada iş olmadığı zaman boyaya gidiyorum. Boyada yardımcı oluyorum. Yani her meslekten bir şeyler yapmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Garip, "baş ustam" dediği babası ve abisinin kendisine desteğinin büyük olduğunu anlatarak, babasının azmi ve çalışkanlığının kendisine örnek olduğunu söyledi.

Kişisel gelişimi için üniversite öğrenimine önem verdiğini dile getiren Garip, okuduğu bölümlerin iş hayatına olumlu yansıdığını, kendisini daha doğru ifade etmesini sağlayarak müşterilerle ilişkisini güçlendirdiğini ifade etti.

Müşterilerin sanayide kadın çalışan gördüğünde mutlu olduğunu aktaran Garip, şöyle konuştu:

"Bana gelen görüşler de beni çok mutlu ediyor, motive ediyor. İnsanlar bu meslekte fazla kadın görmediği için şaşırıyor. Cinsiyet ayırmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Kadın da her işi yapabilir. ve yapıyorum da burada elektromekanik, kaporta, boya yani elimden ne geliyorsa hepsini başarıyorum ve tüm esnaflarımız da zaten burada beni görüyor. Müşterilerimiz de görüyor. Gerek zaten ustalık belgesi de başarıyla alacağım. "

Garip kadın titizliği ve özeninin mesleğine olumlu yansıdığını sözlerine ekledi.

"Çok disiplinli"

Aynı tamirhanede çalışan ağabeyi Seçkin Garip de kardeşinin otomobillere ilgisinin 4-5 yaşlarında başladığını, her yıl da geliştiğini söyledi.

Kardeşinin daha o yaşlarda "ben usta olacağım" dediğini dile getiren Seçkin Garip, "Kardeşim olduğu için söylemiyorum, çok disiplinli, yeri geliyor beni uyarıyor, babama müdahale ediyor. Diğer ustalarımıza müdahale ediyor. Gerçekten çok disiplinli ve özverili. Bu beni çok memnun ediyor. Bütün meslektaşlarımız onun gösterdiği özgüveni, titizliği, beceriyi gösterebilseler." ifadelerini kullandı.

6. Sanayi Sitesi Başkanı Sami Özdaş da sanayideki kadın çalışanlarının sayısının arttığını dile getirerek, "Kadınlarımız çekinmeden sanayi sitelerimize gelip burada meslek sahibi olabilirler. Erkeklerden hiç farkı yok bizim gözümüzde. Yaptıkları işlerde daha titizler." dedi.