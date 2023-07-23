İzmir'de Kadın Otobüs Şoförleri Göreve Başladı

İzmir'de kadın otobüs şoförlerinin göreve başlaması başlarda şaşkınlıkla karşılansa da vatandaşlar kadın şoförlerin hem kibarlığından hem de trafik kurallarına uymasından memnun olduklarını söyledi.

Şehir içi trafiğinin yoğun olduğu İzmir'de Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşımada hizmet veren otobüslerde kadın şoför dönemi başladı. 148 kadın otobüs şoförünün görev yaptığı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı anketlerde de kadınlar öne çıktı. Kadın şoförlerin kullandığı otobüslerde 10 binden fazla anket yapılırken, vatandaşların yüzde 74'ü olumlu görüş bildirdi.

Yaklaşık 4 yıldır otobüs şoförü olarak görev yaptığını söyleyen Sibel Doğan, "Herkes sevdiği işi yapmalı diye yola çıktım. Araç kullanmayı da çok seviyorum. Böyle bir ilanı görünce başvurmak istedim. İnsanlar tarafından çok olumlu tepkiler alıyorum. Hepsi memnun. Tüm şoförlerin kadın olmasını isteyen bile var" dedi.

Otobüs şoförlüğü yapma kararına ailesinin çok şaşırdığını ifade eden Doğan, "Ailem bana çok destek oldu. Zor bir meslek olarak görülüyor ama ben işimi severek yapıyorum. Her geçen gün daha da çok seviyorum. O yüzden hiçbir zorluğunu yaşamıyorum" diye konuştu.

"Yakıta karışmadan şoförlük yapmayı hayal ediyordum"

Mesleğini severek yaptığını belirten Gülfer Afyonlu ise, "Araç kullanmayı çok seviyorum. İnsan sevdiği iş yapmalı. Hep yakıtına, vergisine karışmadan şoförlük yapmayı hayal ediyordum. Hakikaten öyle oldu. İlk başlarda annem karşı çıktı ama onun dışında ailem hep destek oldu. Şu an annem hala tedirgin hep yollardayım diye. Bizim aracımıza binen ilk şaşırıyor 'kadın şoföre bak' diyorlar. Artık bu duruma alışıldı, 'kadın şoförle devam edelim yolumuza' diyenler bile var" şeklinde konuştu.

"Küçük araç oyuncak gibi gelmeye başladı"

Büyük araç kullanmayı sevdiği için bu işe başladığını söyleyen Nagihan Bişgin de, "Eşim benim en büyük destekçim oldu. Hatta ilk kadın şoförü görüp bana söyleyen de kendisiydi. Büyük araçtan indikten sonra küçük araç oyuncak gibi gelmeye başladı. Çünkü göz aşinalığı oluyor. Çalışmaya başladıktan sonra aslında çok daha kolay olduğunu anladım otobüs kullanmanın. İzmir'deki vatandaşlar bize alıştı ama şehir dışından gelenler hala şaşırıyor" dedi.

Kadın şoförlerin kullandığı otobüslerde yolculuk yapan vatandaşlar ise durumdan memnun olduklarını söylediler. Kadın şoförlerin çok kibar olduklarını ve trafik kurallarına uyduklarını söyleyen vatandaşlar, "Onları gördükçe gurur duyuyoruz. Türk kadınına yakışır bir şey" diye konuştular. - İZMİR