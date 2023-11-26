İzmir'de fırtına ve deniz yükselmesi nedeniyle ikinci taşkın riski

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehrin kıyı kesimlerinde tahribat yaratan fırtına ile birlikte deniz yükselmesinin ikinci bir dalga halinde yeniden yaşanma ihtimaline karşı çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehrin kıyı kesimlerinde tahribat yaratan fırtına ile birlikte deniz yükselmesinin ikinci bir dalga halinde yeniden yaşanma ihtimaline karşı çalışmalarını sürdürüyor. Meteorolojik koşullara bağlı olarak sabahın erken saatlerinde yaşanan deniz taşkınının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, hava tahmin modellerine göre ikinci taşkın riskine karşı uyarıda bulundu.

İzmir'de aşırı yağış, hava basıncı ve şiddetli rüzgarın etkisiyle deniz seviyesinin 1 metreden fazla yükselmesiyle sahil kesimindeki birçok sokak sular altında kaldı. İZSU ve itfaiye ekiplerinin gece saatlerinde itibaren sürdürdüğü özverili çalışmayla Alsancak Kordon, Karşıyaka Yelken Kulübü ve Mavişehir'de su kanalları, mazgallar, yağmur suyu hatları ve drenaj kanallarında su tahliyesi yapıldı, su baskınlarının oluştuğu bölgelerde hayatın normale dönmesi sağlandı.

Hava tahmin modellerine göre rüzgarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmemesi deniz seviyesinin aşağı çekilmesine engel oluyor. İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, kentte etkili olan yağış ve rüzgarın etkisini kaybetmemesi halinde sahil kesiminde kalan bölgelerde ikinci kez taşkın riski olduğunu belirterek bu bölgelerde yer alan araçların tahliye edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

İZSU ekipleri, taşkına karşı tüm personel ve ekipmanlarıyla tam teşekküllü olarak vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için mücadele etmeye devam ediyor.