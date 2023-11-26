İzmir'de Fırtına ve Deniz Taşması

İzmir'de dün akşam saatlerinde başlayan fırtına kent genelinde ve ilçelerde etkili oldu. Bazı yerlerde fırtınanın etkisi ile ağaçlar devrilirken kent merkezinde deniz taşması meydana geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yaptığı açıklamada "Dün Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün referansıyla, uyarısını yaptığımız deniz taşması Bostanlı, Karşıyaka ve Alsancak'ın kıyı bölgelerinde gerçekleşti. Olağanüstü hava koşulları nedeniyle teyakkuza geçirdiğimiz 1200 mesai arkadaşımız, 250 iş makinesi ile geceden beri su tahliyesi yapıyor. Vatandaşlarımızın bu afetten en az etkilenmesi için İZSU, İtfaiye ve Fen İşleri ekiplerimizle canla başla çalışıyoruz. Etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" açıklamasını yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hava basıncı, rüzgar ve yağış verilerine göre şehirde deniz kabarması yaşanabileceği yönündeki uyarılar yapıldı. Konak ve Karşıyaka'da denizin 1 metreden fazla yükselmesi nedeniyle sahil kesimindeki birçok sokak deniz sularının altında kaldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri 24 saatten fazla süredir kesintisiz mesailerine devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, 25 Kasım Cumartesi günü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığı verilere dayanarak, deniz kabarması ve aşır yağıştan kaynaklı deniz taşkını yaşanabileceğini belirterek vatandaşı uyarmıştı. Günün ilerleyen saatlerinde deniz seviyesi 1 metre yükseldi, Alsancak Kordon, Karşıyaka Yelken Kulübü ve Mavişehir'de deniz taşkını yaşandı. Taşkında zarar gören elektrik trafolarından kaynaklanan bölgesel elektrik kesintileri yaşandı.

DENİZ SEFERLERİNDE AKSAMALAR YAŞANIYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZDENİZ şirketinden deniz seferleri ile ilgili yapılan açıklamada "Sayın Yolcularımız İzmir Körfezinde yasanan olumsuz hava/deniz koşulları nedeniyle yolcu iskeleleri henüz hizmete açılamamıştır. Alsancak, Bostanlı ve Karşıyaka İskeleleri ile çevresinde yaşanan deniz taşmasının yarattığı olumsuzlukların giderilmesi amacıyla tüm ekipler çalışmalarını sürdürmekte olup iskelelerin en kısa sürede hizmete açılabilmesi için çalışmalar tamamlanmak üzeredir. Hava ve deniz koşullarının uygunluğu doğrultusunda saat 10.20 "Bostanlı - Üçkuyular" ve saat 10.50 itibarıyla "Karşıyaka - Konak" hatlarında seferlerin başlaması planlanmıştır. Sefer tarifesine ait hareket saatlerinde gecikmeler yaşanabilir" açıklaması yapıldı.

GECEDEN BERİ SU TAHLİYESİ YAPILIYOR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Dün Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün referansıyla, uyarısını yaptığımız deniz taşması Bostanlı, Karşıyaka ve Alsancak'ın kıyı bölgelerinde gerçekleşti. Olağanüstü hava koşulları nedeniyle teyakkuza geçirdiğimiz 1200 mesai arkadaşımız, 250 iş makinesi ile geceden beri su tahliyesi yapıyor. Vatandaşlarımızın bu afetten en az etkilenmesi için İZSU, İtfaiye ve Fen İşleri ekiplerimizle canla başla çalışıyoruz. Etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun"