İzmir'de Fade Kesim Yarışması Düzenlenecek

İzmir Berberler Odası tarafından düzenlenecek olan Fade Kesim Yarışması, 23 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. Yarışmada dereceye girenlere para ödülü ve berber malzemeleri verilecek. İzmir'in yanı sıra Konya, Sakarya, Manisa, Denizli ve Eskişehir'den katılımcılar kabul edilecek. Yarışmanın jürisi ise İran, Bulgaristan ve İstanbul'dan oluşacak. İzmir Berberler Odası Başkanı Şükrü Bilgin, yarışmanın fade kesim üzerine yapılan ilk yarışma olduğunu belirtti ve dereceye giren meslektaşlar arasından İzmir Berberler Odası Takımı'nın kurulacağını açıkladı.

İzmir Berberler Odasınca, 23 Temmuz Pazar günü Fade Kesim Yarışması gerçekleştirilecek.

Odadan yapılan açıklamaya göre, İzmir Atatürk Stadı'ndaki Hakemler Seminer Salonu'nda saat 10.30'da başlayacak yarışmada dereceye girenlere para ödülü ile berber malzemeleri verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Berberler Odası Başkanı Şükrü Bilgin, yarışmaya İzmir'in yanı sıra Konya, Sakarya, Manisa, Denizli ve Eskişehir'den katılımcı kabul ettiklerini belirtti.

Yarışma jürisinin İran, Bulgaristan ve İstanbul'dan olacağını ifade eden Bilgin, şunları kaydetti:

"Fade (enseden yukarı doğru uzayarak kesilmiş saç modeli), bugün Türkiye'de en popüler kesim. Pek çok kesim tarzı üzerine yarışmalar yapıldı ama sadece fade üzerine yapılan ilk yarışma bizimki olacak. Herkes fade kesim yapar ama çizgili, gölgeli, saç ense uyumu, saç uzunluğu gibi tekniklerle hünerleri yarıştırıp en iyiyi seçeceğiz. Dereceye giren ilk 10 meslektaşımız arasından İzmir Berberler Odası Takımı'nı kuracağız. Takımımız yurt içi ve yurt dışı yarışmalarda, şovlarda odamızı ve İzmir'i temsil edecek."