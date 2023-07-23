İzmir'de Fade Kesim Yarışması Başladı

İzmir Berberler Odasınca düzenlenen "Fade Kesim Yarışması" başladı.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneğinin İzmir Atatürk Stadı'ndaki konferans salonunda düzenlenen organizasyona, 92 berber katılıyor.

Her birine 25 dakika süre tanınan yarışmacılar, beraberlerinde getirdikleri kişiler üzerinde "fade" olarak isimlendirilen enseden yukarıya doğru uzayarak kesilmiş saç modelini uyguluyor.

Dereceye girenlerin jüri kararıyla belirleneceği yarışmanın akşam saatlerinde tamamlanması planlanıyor.

İzmir Berberler Odası Başkanı Şükrü Bilgin, salonda gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışmaya Türkiye genelinden berberlerin ilgi gösterdiğini belirtti.

Tarafsızlığı sağlamak adına jüriye İzmir'den üye almadıklarını aktaran Bilgin, "Biri Bulgaristan, diğeri İran'dan olmak üzere iki yabancı jüri üyemiz de var. Yarışma bize ve İzmir'e çok şey katacak." dedi.