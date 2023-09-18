İzmir'de fabrikalar bölgesinde yangın: 2 itfaiye eri ve iş makinesi operatörü yaralandı

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan fabrikalar bölgesinde çıkan yangında, iş makinesi operatörü ve kurtarmaya gelen 2 itfaiye eri hafif şekilde yaralandı. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yaralananlar hastaneye kaldırıldı ve yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde bu sabah Yeni Foça yolu fabrikalar bölgesinde makilik alanda yangın çıktı. Alevlerin arasında kalan iş makinesinin operatörü ve kurtarmaya gelen söndürme ekibinden 2 itfaiye eri hafif şekilde yaralandı.

Ilıca tepedeki makilik alanda bu sabah erken saatlerde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren mücadele sonucu alevler kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken zor anlar yaşadı. Yangına müdahale eden ozel bir firmaya ait iş makinesi devrildi. Alevler arasında kalan iş makinesinin içerisinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için olay yerinde bulunan itfaiye ekipleri yoğun bir çalışma sergiledi. Müdahale sırasında 1 itfaiye eri yaralandı. Öte yandan, yangın söndürme çalışmalarında başka bir noktada 1 itfaiye erinin daha yaralandığı öğrenildi.

Yaralanan 2 itfaiye eri ile iş makinesi operatörü ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. - İZMİR