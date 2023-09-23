İzmir'de fabrikada çıkan yangın söndürüldü

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucunda fabrikada hasar meydana geldi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde bitkisel yağ üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Fabrikanın üretim kısmında çıktığı öğrenilen yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yangında fabrikada hasar oluştu.