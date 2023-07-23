İzmir'de düzenlenen Fade Kesim Yarışması başladı

İzmir Berberler Odası tarafından düzenlenen ve 92 berberin katıldığı 'Fade Kesim Yarışması' başladı. Yarışmada iki yabancı jüri üyesi bulunuyor.

İzmir Berberler Odası tarafından düzenlenen ve 92 berberin katıldığı 'Fade Kesim Yarışması' başladı. Türkiye genelinden berberlerin ilgi gösterdiği yarışmada iki yabancı jüri üyesi bulunduğu öğrenildi.

İzmir Berberler Odası tarafından Türkiye'de ilk kez düzenlenen 'Fade Kesim Yarışması' başladı. Uluslararası üyelerden oluşan jürinin kazananları belirleyeceği yarışma, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneğinin İzmir Atatürk Stadı'ndaki konferans salonunda start aldı. 92 berberin ter döktüğü organizasyonda, her birine 25 dakika süre tanınan yarışmacılar, beraberlerinde getirdikleri kişiler üzerinde "Fade" olarak isimlendirilen enseden yukarıya doğru uzayarak kesilmiş saç modelini uyguluyor.

"İzmir'e çok şey katacak"

Organizasyonun İzmir'e değer katacağını söyleyen İzmir Berberler Odası Başkanı Şükrü Bilgin, "Bu yarışmanın önceliği İzmir içindi aslında ama yoğun ilgiden dolayı şehirlerarası hale getirdik. Bu bizim odamız için de bir gururdur. Tarafsızlığı sağlamak adına jüriye İzmir'den üye almadık. Biri Bulgaristan, diğeri İran'dan olmak üzere iki yabancı jüri üyemiz var. Yarışma bize ve İzmir'e çok şey katacak" dedi. - İZMİR

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