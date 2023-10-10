İzmir'de domuz sürüleri Balçova'ya indi

İzmir'in Bornova ilçesinde sık sık ortaya çıkan domuz sürüleri, bu defa Balçova ilçesinde görüldü. Domuzlar, mahalleye inerek yiyecek aradı. Bazı vatandaşlar domuzlara yiyecek verdi.

İzmir'de domuz sürüleri bu defa Balçova'ya indi

Acıktıkları için mahalleye giren domuzları bir vatandaş yiyecek atarak besledi

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde sık sık ortaya çıkan domuz sürüleri, bu defa ormanla sınırı bulunan Balçova ilçesinde ortaya çıktı. Akşam saatlerinde mahalleye inen domuzlar, vatandaşların şaşkın bakışları karşısında sessizde yiyecek aradı.

Balçova ilçesinde aç kalan yaban domuzları, ormandan çıkarak kenar mahallelere indi. Akşam saatlerinde fark edilen domuzlar, sürü halinde dolaşarak çöp kenarlarında yiyecek aradı. Bazı vatandaşların domuzlara yiyecek verdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Domuzların merkeze indiğini gören mahalle sakinleri o anları şaşkınlıkla izlerken, ilginç görüntüler oluşturdu.

Çöp kenarlarında yiyecek arayan domuzlar daha sonra gözden kayboldu.