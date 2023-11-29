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İzmir'de Doğal Gaz Borusu Patladı

29 Kasım 2023 00:18 Son Güncelleme: 00:20 Abone Ol

İzmir'de denizin taşması sonucu elektrik kesintisinin yaşandığı bölgede onarım çalışmaları esnasında doğal gaz borusu patladı. Patlamanın ardından yangın çıktı ve olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından doğal gaz borusu onarıldı.