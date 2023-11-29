İzmir'de Doğal Gaz Borusu Patladı
İzmir'de denizin taşması sonucu elektrik kesintisinin yaşandığı bölgede onarım çalışmaları esnasında doğal gaz borusu patladı. Patlamanın ardından yangın çıktı ve olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından doğal gaz borusu onarıldı.
İzmir'de denizin taşması sonucu elektrik kesintisinin yaşandığı bölgede onarım çalışmaları esnasında doğal gaz borusu patladı.
Pazar günü sağanakla beraber yükselen deniz suyunun bastığı Alsancak Mahallesi 1440 Sokak'ta, elektrik dağıtım şirketi ekiplerinin iş makinesiyle çalışma yaptığı sırada doğal gaz borusu patladı ve yangın çıktı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi aldı.
Gazı kesen ekipler doğal gaz borusunu onardı.