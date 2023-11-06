İzmir'de depreme dayanıksız lise binası çöktü, çevredeki 3 apartman tahliye edildi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen lise binası, çalışmalar sırasında çöktü. Çevredeki 3 apartman tedbir amaçlı tahliye edildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen lise binası, çalışmalar sırasında çöktü, çevredeki 3 apartman tedbir amaçlı tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'ndeki 6 katlı İTO Vakfı Süleyman Taştekin Lisesi'nin yapılan incelemeler sonrası, yıkılarak yeniden yaptırılmasına karar verildi.

Bir süredir yıkım çalışmalarının devam ettiği okul binasında, bu sırada çökme meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye, polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirilirken, yetkililer yapılan incelemeler sonucu okulun yakınındaki 3 apartmanın tedbir amaçlı tahliyesine karar verdi.