İzmir'de çöp kamyonu evin duvarına çarptı: Şoför yaralandı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, belediyeye ait bir çöp kamyonu, kontrolden çıkarak bir evin duvarına çarptı. Kazada çöp kamyonu şoförü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Çarpmadan etkilenen araçlarda da hasar meydana geldi.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 2 araç ile bir evin önündeki duvara çarparak durabilen çöp kamyonu şoförü yaralandı.
A.B. yönetimindeki 35 BAK 16 plakalı belediyeye ait çöp kamyonu, 1618 Sokak'ta seyrettiği sırada kontrolden çıktı.
Kamyon, önce elektrik direğine ardından park halindeki 35 ACZ 227 ve 35 HA 5321 plakalı araçlara daha sonra da bir evin önündeki duvara çarptı.
Yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kamyonun çarptığı iki araçta hasar oluştu.
Kaynak: AA / Yaşam