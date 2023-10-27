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İzmir'de çöp kamyonu evin duvarına çarptı: Şoför yaralandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, belediyeye ait bir çöp kamyonu, kontrolden çıkarak bir evin duvarına çarptı. Kazada çöp kamyonu şoförü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Çarpmadan etkilenen araçlarda da hasar meydana geldi.