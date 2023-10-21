İzmir'de Buca ilçesinde meydana gelen deprem kısa süreli panik yarattı

İzmir'in Buca ilçesi merkezli deprem kısa süreli panik oluştururken, sarsıntının ürküten sesi bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İzmir'in Buca ilçesi merkezli deprem kısa süreli panik oluştururken, sarsıntının ürküten sesi bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, merkez üssü Buca ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 23.53'de meydana gelen sarsıntı, yerin 9.23 kilometre derinliğinde oluştu. Deprem, kentte kısa sürede paniğe yol açarken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Depremin sesi ürküttü

Öte yandan, sarsıntı esnasında ortaya çıkan ses ise bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Deprem anında yaklaşık 3 saniye boyunca gürültü sesi duyuldu. - İZMİR