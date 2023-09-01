İzmir'de bir binada çıkan yangın söndürüldü

İZMİR'in Bornova ilçesinde, 4 katlı bir binanın çatı katında bulunan ayakkabı atölyesinde çıkan yangın, alt katta bulunan ve ambalaj üretimi yapan imalathaneye sıçradı. Yangın ekiplerin yoğun süren müdahalesi sonucunda söndürüldü. Yangın, dün saat 23.30 sıralarında Egemenlik Mahallesi 6140 sokakta bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında çıktı. İddiaya göre, 4 katlı binanın çatı katında bulanan ayakkabı atölyesinde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Atölyede bulunan çeşitli kimyasalların da tutuşmasıyla büyüyen yangın, alt kattaki ambalaj üretimi yapan imalathaneye sıçradı. Yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonucunda, 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü.

Ölü ve yaralının olmadığı öğrenilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.(DHA)