İzmir'de Balık Av Sezonu Balık Ekmek Şenliği ile Kutlandı

İzmir'in Aliağa ilçesinde başlayan 2023-2024 balık av sezonu, düzenlenen balık ekmek şenliği ile kutlandı. Şenlikte katılımcılara ücretsiz balık ekmek ikramı yapıldı ve halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde geçtiğimiz cuma günü başlayan 2023-2024 balık av sezonu, düzenlenen balık ekmek şenliği ile kutlandı.

2023-2024 balık av sezonunun geçtiğimiz cuma günü başlaması dolayısıyla Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi'nin destekleriyle Aliağa S.S. Su Ürünleri Kooperatifi'nin ev sahipliğinde düzenlenen şenlikte katılımcılara ücretsiz balık ekmek ikramı yapıldı. Balıkçı barınağında ikincisi düzenlenen etkinliğe Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yusuf Can Gökgöz, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Ömür Avcı, Aliağa Sahil Güvenlik TCSG 30 Bot Komutanı Yüzbaşı Çağrı Gültekin, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Özkan Orhun, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mazlum Selim Aksakal, Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Başkan Yardımcısı Ufuk Yıldırım, Aliağa Ticaret Odası Başkanı Ömer Ertürk, S.S. Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hakan Şengül, Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Aliağa Amatör Balıkçılar ve Deniz Sporları Derneği Başkanı Naci Biçer, siyasi parti yöneticileri, balıkçılar ve vatandaşlar katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Aliağa S.S. Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hakan Şengül, "Rızkını denizden çıkaran balıkçı kardeşlerime bol kazançlı, bereketli bir yıl olmasını diliyorum" dedi.

Balıkçıların bereketli bir avlanma sezonu geçirmesini dileyen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "Rızkını denizden alan, denizden çıkaran balıkçılarımızı saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Yurt genelinde olduğu gibi Aliağa'mızda da balık av dönemi başladı. Tüm balıkçılarımız için vira Bismillah" dedi.

"Tüm balıkçılarımızın bereketli bir yıl geçirmelerini diliyorum"

Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney ise yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"1 Eylül itibarıyla denizlerde av yasağı sona erdi ve rızkını denizlerden çıkaran balıkçılarımız, denizlere açılarak avlanmaya başladı. Geleneksel hale gelen ve bu yıl ikincisi yapılan balık ekmek festivalinin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğine inanıyorum. Balık ekmek festivalinde asıl olan tüm hemşerilerimizle birlikte güzel bir ortam yakalayabilmekti. Tüm balıkçılarımızın bol ve bereketli bir yıl geçirmelerini diliyorum."

Halk oyunları festivale renk kattı

Programda katılımcılara ücretsiz balık ekmek ikramları yapılırken, balıkçı teknelerinin deniz temizliğinin önemine vurgu yapan pankartlarla yaptığı geçiş beğeni topladı. Programın devamında zeybek ve horon ekiplerinin gösterileri de festivale renk kattı. - İZMİR