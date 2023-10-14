İzmir'de ATV kazasında sürücü hayatını kaybetti
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Yaşam Haberleri
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen ATV kazasında sürücü hayatını kaybetti. Kazada yola savrulan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde devrilen ATV'nin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Mustafa E. (48) yönetimindeki 35 BRH 571 plakalı ATV, Opera Caddesi'nde devrildi.
Kazada yola savrulan Mustafa E'yi görenler, durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün öldüğünü belirledi.
Mustafa E'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşam