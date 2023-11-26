İzmir'de aşırı yağış ve rüzgar nedeniyle deniz ulaşımında aksaklık yaşanıyor

İzmir'de aşırı yağış, hava basıncı ve şiddetli rüzgar nedeniyle deniz ulaşımında bazı seferler iptal edilirken, iskelelerdeki olumsuzlukların giderilmesi için çalışmalar sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZDENİZ şirketi, " Alsancak, Konak ve Bostanlı İskelelerindeki tüm turnikeler taşan denizsuyu nedeniyle arızalanmış olup, iskele içi elektrik hatlarında arızalar meydana gelmiştir. Cuma ve cumartesi günü yapılan bağlama yeri değişiklikleri ile Alsancak Liman, Pasaport Mendirek içi ve Üçkuyular İskelesi'ne bağlanan gemilerin iskelelerde hasar almasının önüne geçilmiştir" açıklamasını yaptı.

İZDENİZ, kentte aşırı yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle deniz ulaşımında yaşanan sefer iptalleri ve iskelelerde yapılan çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"ALSANCAK, KARŞIYAKA VE BOSTANLI İSKELELERİ HİZMET VEREMEMEKTEDİR"

"İzmir'de Cumartesi başlayan ve Pazar günü şiddetini arttırarak devam eden kuvvetli fırtına ve dün gece yarısından itibaren kıyılarda oluşan deniz taşmasının yarattığı olumsuz etkileri ortadan kaldırmak ve Pazartesi sabahı itibariyle sizlere eksiksiz hizmet sunabilmek amacıyla çalışmaya devam ediyoruz. Yaşanan sefer iptalleri yanında özellikle Alsancak, Bostanlı, Karşıyaka İskeleleri ile çevresinde yaşanan deniz taşmasının yarattığı olumsuzluklar nedeniyle yolcu iskeleleri an itibariyle hizmet verememektedir. Alsancak, Konak ve Bostanlı İskelelerindeki tüm turnikeler taşan denizsuyu nedeniyle arızalanmış olup, iskele içi elektrik hatlarında arızalar meydana gelmiştir. Cuma ve Cumartesi günü yapılan bağlama yeri değişiklikleri ile Alsancak Liman, Pasaport Mendirek içi ve Üçkuyular İskelesine bağlanan gemilerin iskelelerde hasar almasının önüne geçilmiştir.

Gün içinde gecikmeli de olsa 'Üçkuyular -Bostanlı Arabalı Vapur hattı' ile 'Konak - Karşıyaka' Yolcu Gemisi hatları açık tutulmaya çalışılarak karşılıklı 2 yakanın bağlantısı sağlanmaya çalışıldı ancak hava/deniz koşullarının ağırlaşması nedeniyle bu hatlar tekrar durdurulmuştur. İzmir Büyükşehir Belediyemizin tüm imkanlarıyla yerinde ve zamanında yaptığı müdahaleler ile birlikte tüm gemi/teknik/temizlik personelimiz iskelelerin en kısa sürede hizmete açılabilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir."