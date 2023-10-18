İzmir'de arazöz kazasında hayatını kaybeden Mehmet Sulubay son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'in Selçuk ilçesinde meydana gelen arazöz kazasında hayatını kaybeden Mehmet Sulubay'ın cenazesi düzenlenen törenle toprağa verildi. Törene ilçe yöneticileri ve yakınları katıldı.

İzmir'in Selçuk ilçesinde, arazi çalışması sırasında devrilen arazözde hayatını kaybeden Mehmet Sulubay (25), son yolculuğuna uğurlandı.

Selçuk Orman İşletme Şefliğine ait arazözün dün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Sulubay'ın cenazesi, Bayındır Orman İşletme Şefliği binası önüne getirildi. Burada yapılan törende İlçe Müftüsü Muhammet Meral tarafından helallik alındı, dua okundu.

Gaziler Mahallesi Camisinde kılınan cenaze namazına Bayındır Kaymakamı Emin Kaymak, Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, İzmir Orman İşletme Müdürü Zafer Derince ve Bayındır İlçe Emniyet Müdürü Levent Akkaya da katıldı.

Cenazede Kaymakam Kaymak, Sulubay'ın annesi Sema ve babası İbrahim Sulubay'a başsağlığı dileyerek Türk bayrağı verdi.

Namazın ardından Sulubay'ın cenazesi toprağa verildi.