İzmir'de ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Erkan Bilgin isimli sürücü ağaca çarpan otomobilde hayatını kaybetti. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İzmir'in Bornova ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Konak'tan Bornova istikametine seyreden Erkan Bilgin (34) idaresindeki 33 AKS 274 plakalı otomobil, Ankara Caddesi'nde yol kenarındaki ağaca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan müdahalede Bilgin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kaynak: AA / Metin Aydemir - Yaşam