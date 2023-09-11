İzmir'de 7 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu

İzmir'in Torbalı ilçesinde, inşaat halindeki müstakil evin bahçesinde bulunan havuzda serinlemek için giren 7 yaşındaki Kerem Çelik boğuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.