İzmir'de 7 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu
İzmir'in Torbalı ilçesinde, inşaat halindeki müstakil evin bahçesinde bulunan havuzda serinlemek için giren 7 yaşındaki Kerem Çelik boğuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İzmir'in Torbalı ilçesinde 7 yaşındaki çocuk, havuzda boğuldu.
Çakırbeyli Mahallesi'nde dün, inşaat halindeki müstakil evin bahçesinde bulunan havuza serinlemek için giren Kerem Çelik (7), bir süre sonra suda hareketsiz kaldı.
Havuzdan çıkartılan Çelik, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayata döndürülemedi.
Adli Tıp Kurumuna kaldırılan küçük çocuğun cenazesi, otopsi işleminin ardından Çakırbeyli Mezarlığı'na defnedildi.
Olayla ilgili soruşturma kapsamında, çocuğun akrabası olan inşaat sahibi M.P. gözaltına alındı.
İşlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, yurt dışı çıkış yasağı ve imza verme adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.