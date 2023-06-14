İzmir'de 3.9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

'PANİK YAPACAK BİR DURUM OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUZ'

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Buca ilçesindeki 3.9 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı. Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Depremin dış merkezi Buca merkez ile Kısıkköy arasındaki bölgede yer alıyor. Bu bölge jeolojik olarak Tuzla Fayı ile Dağkızılca Fayı arasındaki alana karşılık geliyor. Bu iki fayın birbiriyle bağlantılı olduğu bir bölge. 30 Ekim 2020 depreminden beri bu bölgede belirli aralıklarla deprem oluyor. En son 4 Kasım 2022'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Buna göre 4.9 depreminin artçısı olabilir. Bu büyüklükte depremler doğal olarak oluşmaya devam edecektir. Panik yapacak bir durum olduğunu düşünmüyoruz" dedi.