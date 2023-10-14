İzmir Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılını bayraklarla kutluyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü kutlamaları için hummalı bir çalışma yürütülüyor. Kentin cadde ve sokaklarında 35 bin metrekarelik alan bayraklarla kaplandı. 85 bin bayrakla birlikte İzmir gelincik tarlasına döndü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü kutlamaları için hummalı bir çalışma yürütülüyor. Kentin cadde ve sokaklarında 35 bin metrekarelik alan bayraklarla kaplandı. 85 bin bayrakla birlikte İzmir gelincik tarlasına döndü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını büyük bir coşkuyla kutlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Kentin sokak, cadde ve meydanları bayraklarla donatılırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet binaları da bayrama hazırlanıyor. Kültürpark'ta faaliyet gösteren birimler Türk Bayrağı ve Atatürk fotoğraflarıyla süslendi. İzmir genelinde 35 bin metrekarelik alan bayraklarla kaplandı. Süsleme çalışmalarında 85 bin bayrak kullanıldı. - İZMİR