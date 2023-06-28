İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Buca'da kurulan Fırat Yaşayan Parkı büyük ilgi görüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Buca'da kurulan Fırat Yaşayan Parkı, kentlilerin doğayla bütünleşmesi için bir buluşma mekanı haline geldi. Parkta yürüyüş rotaları, çay bahçesi, dinlenme ve oyun alanları gibi birçok özellik bulunuyor. Kadın kooperatiflerinin ürünlerinin satıldığı kafeterya da parkın önemli bir parçası. Parkın mahalle sakinleri tarafından sahiplenildiği ve korunduğu belirtiliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kentlilerin doğayla bütünleşmesi için Buca'da kurulan "Fırat Yaşayan Parkı" ilçe sakinlerinden yoğun ilgi görüyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sözünü verdiği 35 Yaşayan Park projesi kapsamında hayata geçirilen Fırat Yaşayan Parkı, Bucalıların yeni buluşma mekanı oldu. 35 yıldır fidan deposu olarak kullanılan, üç futbol sahası büyüklüğündeki Fırat Yaşayan Parkı'nda semt sakinlerinin talepleri üzerine yürüyüş rotaları, çay bahçesi, dinlenme ve çocuklar için oyun alanları, basketbol sahası, sera, mahalle bostanı gibi birçok özellik ilave edildi.

KAFETERYADA KADIN KOOPERATİFLERİNİN ÜRÜNLERİ VAR

Fırat Yaşayan Parkı İşletme Şefi Can Uğur, "Burası, Buca'nın merkezinde yaklaşık 80 bin hemşerimize hizmet veren bir park. 30 bin metrekarelik bir yeşil alanımız var. Burada gördüğünüz bitkiler ve ağaçlar tamamen kooperatiflerimizden alındı. Başkanımız Tunç Soyer'in hizmete aldığı Acil Çözüm Ekibi tarafından planlanan bir yerdi" dedi.

Günde 10 bin civarında İzmirliye hizmet veren parktaki kafeteryanın sabah 8'den gece 12'ye kadar açık olduğunu söyleyen Can Uğur, "Kafeteryada satılan ürünlerimiz, kadın kooperatiflerimizden gelen ürünler. Bugüne kadar gelen bütün misafirlerimiz de çok memnun şekilde buradan ayrıldı. Sabah saatlerinde buraya geldiğimde en çok hoşuma giden şey, yaş farkı olmaksızın en küçüğünden en büyüğüne yürüyüş alanlarında, basketbol potalarında vatandaşları görmek oluyor" diye konuştu.

"VATANDAŞ KENDİ PARKINI KORUYOR"

Parkı vatandaşın da sahiplendiğini belirten Can Uğur, "Güvenliğimiz hizmet veriyor ama şu an aslında pek de güvenliğe ihtiyacımız kalmadı. Halk bu parkı sahiplendiği için koruyor. Hiçbir güvenliğin birini uyarmasına gerek yok. Herkes kendi arasında döngüyü kurdu ve buraya sahip çıkıyorlar" dedi.

"BENİM HAYALİMİ TUNÇ BAŞKAN GERÇEKLEŞTİRDİ"

Parkın mahallenin çehresini değiştirdiğini dile getiren Fırat Mahallesi Muhtarı Feramuz Eroğlu, şunları söyledi:

"35 yıldır bu mahallede oturuyorum. Fırat fidanlığının mazisi burada 50 yıla dayanıyor. Burası tozdan, topraktan, gübre kokusundan geçilmiyordu. Sağ olsun ben bu fidanlık konusunu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e götürdüğüm zaman, hiç tereddüt etmeden, samimi bir şekilde 'Muhtarım ben burayı İzmir'in en güzel parkı yapacağım' dedi. Başkanımız sözünde durdu. Mahallemize, Bucamıza layık bir park yaptı. Burası parkın ötesinde mükemmel bir tesis oldu. Hayalimi Tunç Başkan gerçekleştirdi. Mahalleliden de çok teşekkür ve takdir alıyorum. Tüm vatandaşlarımızdan da buraya sahip çıkmasını rica ediyorum. Kendi evlerine sahip çıktıkları gibi temiz tutsunlar. Ekipler burada gece gündüz çalışıyor. Hepimizin de elini taşın altına koyması lazım."

HALKIN İSTEK VE İHTİYAÇLARINA GÖRE TASARLANDI

Fırat Yaşayan Parkı, Buca'da beş mahalleye olan yakınlığıyla büyük önem taşıyor. Fırat Yaşayan Parkı'na yönelik talep, Başkan Soyer'in İzmir'in her bir mahallesindeki ihtiyaçları hızlı ve etkili bir şekilde çözmek için oluşturduğu Acil Çözüm Ekibi tarafından tespit edilmişti. Park alanı İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararıyla Haziran 2022'de belediye şirketi İzDoğa'ya çay bahçesi olarak kiralandı ve bir yıldan kısa sürede Yaşayan Park'a dönüştü. Parkın yapımında İzDoğa'nın yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi Acil Çözüm Ekibi'nin diğer paydaşları olan İZBETON, İZSU, İZENERJİ ile Park ve Bahçeler Dairesi, Fen İşleri Dairesi ve Yapı İşleri Dairesi görev aldı.

PARKTAKİ AĞAÇLAR 3-4 YIL SULAMAYA İHTİYAÇ DUYMAYACAK TÜRDEN SEÇİLDİ

Parkta yapılan bitkilendirme çalışmaları, ömrünün bir kısmını İzmir'de geçiren ve İzmir'in en büyük yeşil alanı Kültürpark'ın ağaçlandırılmasına büyük emek veren Cevat Şakir Kabağaç'a (Halikarnas Balıkçısı) ithaf edildi. Parkın pek çok yerinde Cevat Şakir'in uyguladığı bitkilendirme yöntemlerinden ilham alındı. Fırat Fidanlığı'nın Yaşayan Park'a dönüştürülmesi için yapılan ağaçlandırma çalışmalarında İzmir'in iklim ve doğasına uygun bitkiler kullanıldı. Buca'ya kazandırılan otuz bin metrekarelik parkta palamut meşesi, pırnal meşesi, ıhlamur, çınar, sekoya, servi, Datça hurması, badem, sakız, delice zeytin, erguvan, kekik, karabaş otu, defne, ılgın, dut, süs armutu, nar gibi türlerin yanı sıra hanımeli, manolya, sarı çiçekli yasemin gibi kokulu bitkiler de toprakla buluştu. Parktaki ağaçlar, 3-4 yıl sonra sulamaya ihtiyaç duyulmayacak türlerden seçildi.