İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam Kampüsü'nde Dünya Yaşlılar Günü kutlaması

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam Kampüsü bünyesindeki huzurevinde 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle balo düzenlendi. Türkiye'nin en konforlu ve ekonomik huzurevlerinden birisi olan tesisteki buluşmaya katılanlar müzik ve eğlenceyle hoş vakit geçirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam Kampüsü'nde 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü sebebiyle anlamlı bir etkinlik düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 300 kişilik baloda huzurevi sakinleri müzik ve eğlenceyle hoş vakit geçirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ulaş Aydın, "Dünya Yaşlılar Günü sebebiyle Sosyal Yaşam Kampüsü içindeki huzurevinde güzel bir etkinlik düzenlemek, huzurevi sakinlerini düşündüğümüzü, hatırladığımızı göstermek istedik" dedi.

Tesisin sakinlere vermiş olduğu olanaklarla ilgili konuşan Ulaş Aydın, "İzmir Büyükşehir Belediyesi 425 yatak kapasiteli çok büyük bir huzurevine sahip. Türkiye'nin en iyi tesislerinden biri burası. Huzurevimiz 24 saat yaşayan bir yer. Sürekli sosyal etkinlikler yapılıyor. Huzurevi sakinlerimizle denize, pazara, alışverişe, tarihi yerlere gidiyoruz. Spor salonumuz var. Yüzme havuzumuz var. Eşrefpaşa Hastanemizin polikliniği var" ifadelerini kullandı.

"BAŞKANIMIZIN ORTAYA KOYDUĞU VİZYONLA ÇALIŞIYORUZ"

Türkiye'de derinleşen ekonomik krize de dikkat çeken Ulaş Aydın, "Emekli ücretleri çok düşük kalmış vaziyette ama kiralar, gıda enflasyonu, giderler almış başını gidiyor. Bizim gibi huzurevleri bu durumda önemli bir alternatife dönüşüyor. Biz de elimizden geldiğince huzurevi sakinlerinin daha iyi koşullarda yaşamasını istiyoruz. Başkanımız Tunç Soyer'in de ortaya koymuş olduğu sosyal belediyecilik vizyonuyla 7 gün 24 saat, 365 gün onlar için çalışıyoruz. Memnuniyet oranlarımız çok yüksek. Hem kendi içimizde çalışmalar yapıyoruz hem de akademik çalışmalara konu olduk. Gelen bildirimler de son derece iyi" dedi.