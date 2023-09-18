İzmir Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Özel Mama Üretiyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü ve diğer barınaklarda koruma altındaki hayvanların beslenmesi için özel bir mama formülü geliştirerek üretimine başladı. Siyah asker sineği larvalarıyla besin değeri yüksek mama üreten belediye, günlük 500 kilogram üretim kapasitesine ulaştı. Bu proje sayesinde hem hayvanların sağlıklı beslenmesi sağlanıyor hem de ekonomik anlamda tasarruf ediliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de bir ilke daha imza attı. Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü ve diğer barınaklarda koruma altındaki hayvanların beslenmesi için özel bir mama formülü geliştirilerek üretimine başlandı. Belediyede görevli uzmanların geliştirdiği formül sayesinde siyah asker sineği larvalarıyla besin değeri yüksek mama üretiliyor.

Kurulan tesiste günlük 500 kilogram üretim kapasitesine ulaşıldı. Piyasadaki kaliteli örnekleriyle yarışabilecek nitelikteki mamalar barınaklarda bulunan can dostların sağlıklı beslenmesine imkan tanıyor. Üstelik ekonomik anlamda da tasarruf edilmesini sağlıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, can dostlar için Türkiye'de benzeri bulunmayan bir projeyi hayata geçirdi. Belediye bünyesinde kurulan tesiste, köpek maması üretiminde kullanılmak üzere hammadde elde ediyor. Tesiste doğa dostu, tropikal iklimde yaşayan, ağzı ve iğnesi olmayan, herhangi bir ısırma, hastalık taşıma riski barındırmayan çok kısa ömürlü siyah asker sinekleri kullanılıyor. Siyah asker sineği (BSF) larvaları hasat edilerek yüksek oranda protein, kalsiyum içeren, hiçbir katkı maddesi ve koruyucu barındırmayan BSF unu elde ediliyor. Burada elde edilen un, İzmir Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü bünyesinde bulunan mama üretim tesisindeki son işlemin ardından mamaya dönüştürülüyor.

"EN UCUZ MAMAYI ALMAK ZORUNDA KALIYORDUK"

Sağlıklı, katkısız ve yüksek proteinli mama üreten Büyükşehir Belediyesi, şu anda barınaklarda bulunan 2 bin can dostunu bu özel gıdayla besliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'ne bağlı Gıda Şube Müdürü Aslı Talay, barınaklarda, sokaklarda pek çok can dostunun yaşadığını ve beslenme koşullarının çok zor olduğunu söyleyerek, "Sokak hayvanları için kaliteli ve lezzetli mama üretimi için yola çıktık. Çünkü mamaları ihale mevzuatına göre alıyorduk. Bu nedenle en ucuz mamayı almak zorunda kalıyorduk. Bunlar da köpeklerin pek severek yediği mamalar değil. O nedenle kendi tesisimizde kaliteli ve sağlıklı mama üretmeye karar verdik" dedi.

"LEZZETİNE BAYILDILAR"

Talay, "Ürettiğimiz mamada siyah asker sineği larvalarının yağını ve ununu kullanmaya başladık. Türkiye'de şu anda bu şekilde üretilen mama bulunmuyor. Kullandığımız bu aroma, köpeklere çok cazip geliyor. Mamayı lezzetli kılan da bu" diye konuştu.

Talay, ürettikleri mamayı piyasadaki mamalardan ayıran özellikleri ise şu sözlerle açıkladı:

"Mamaların yapımında kullandığımız siyah asker sineği larvasının yağı ve unu çok önemli. Aynı zamanda herhangi bir katkı maddesi içermiyor. Buradaki uzman veteriner hekimler denetiminde yapılıyor. Siyah asker sineği larvasının bir diğer özelliği de proteini hipoalerjenik. O nedenle de önemli."

GIDALARIN ÇÖPE GİTMESİ ENGELLENDİ

İnsan tüketimine uygun olmayan protein kaynaklarını ilgili kurumlardan temin etmek için protokoller yaptıklarını anlatan Talay, bu protokollere bağlı olarak da aldıkları kırmızı ve beyaz etleri burada mamaya dönüştürdüklerini söyledi. Talay, "Karbonhidratı ise tüketilmeyen kuru, bayat ekmeklerden sağlıyoruz. Bunu una çevirerek mama üretimine dahil ediyoruz. Bu şekilde ortaya satın aldığımızdan çok daha kaliteli, değerli, hayvanlarımızın severek yediği mama çıktı. Ürettiğimiz kaliteli mamaya para harcamıyoruz. Ayrıca gıdaların çöpe gitmesini de engelliyoruz. Bu şekilde gıdalar ekonomiye yeniden kazandırılarak, israf de engellemiş oluyor" diye konuştu.

"KÖPEK MAMASI ALIMINI TAMAMEN SONLANDIRMA HEDEFİNDEYİZ"

Günlük 500 kilogram mama ürettiklerini belirten Talay, "İhale ile aldığımız mama miktarını bu şekilde düşürüyoruz. Orta vadede günde 1 tona, uzun vadede ise günde 3 tona kadar çıkarak köpek maması alımını tamamen sonlandırma hedefindeyiz. İlerleyen zamanda sokak hayvanlarının beslenmesini kendi ürettiğimiz mama ile yapmayı planlıyoruz" dedi.