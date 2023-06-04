İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Belenbaşı Yörük Kültürünü Tanıtma ve Kiraz Festivali'ne katıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca Belediyesi'nin bu yıl merhum Belenbaşı Muhtarı İsmet İlhan anısına düzenlediği 16. Belenbaşı Yörük Kültürünü Tanıtma ve Kiraz Festivali'ne katıldı. Soyer, "Her daim baharı bütün Anadolu'ya, Türkiye'ye yayacağız. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. O daim baharları, Anadolu'da güneş bekleyen herkese taşıyacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca Belediyesi'nin bu yıl merhum Belenbaşı Muhtarı İsmet İlhan anısına düzenlediği 16. Belenbaşı Yörük Kültürünü Tanıtma ve Kiraz Festivali'ne katıldı. Soyer, "Her daim baharı bütün Anadolu'ya, Türkiye'ye yayacağız. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. O daim baharları, Anadolu'da güneş bekleyen herkese taşıyacağız" dedi.

Buca Belediyesi ve Belenbaşı Muhtarlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen 16. Belenbaşı Yörük Kültürünü Tanıtma ve Kiraz Festivali bugün başladı. Yörük kültürüne ait önemli değerlerin yer aldığı, geçen yıl kasım ayında kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Belenbaşı Muhtarı ve Ege Bölgesi İzmir Yörük Türkmen Federasyonu Başkanı İsmet İlhan anısına yapılan festivalin açılışına, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Köy-Koop İzmir Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ile eşi Zuhal Kılıç, eski CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, Belenbaşı Mahalle Muhtarı Faruk İlhan, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, üreticiler, kooperatif ortakları ve binlerce İzmirli katıldı. Festival alanına girişte uzun kuyruklar oluşurken üreticilerin kirazları renkli görüntüler oluşturdu.

SOYER: FESTİVALİ NİCE 16 YILLAR YAŞATMAK İSTİYORUZ

Tunç Soyer, "Aslında yörük çadırı Belenbaşı'dır. Burada hep o duman tüter, biz de her zaman arkamızda Belenbaşı ve onun güzel halkı olduğunu biliriz, asla yenilmeyiz. Hiç merak etmeyin; Belenbaşı ve Buca var. Festivalimizde yol boyu yayık ayranlar yapılıp keşkekler dövülüyordu. Pırıl pırıl çocuklarımız sahneye çıktılar, zeybek gösterisi yaptılar. Aslında hikaye o kültür ve onu yaşatmaktır. Bu hikayenin bizi geleceğe taşıyacak hikaye olduğunu biliyorum. Köklerimize ne kadar sahip çıkarsak geleceğimiz o kadar kuvvetli olur, güzel olur. Bu festival ile birlikte aynı zamanda hafızalarımızı tazeleyip köklerimize sahip çıkıyoruz. Çok kıymetli. Festivali nice 16 yıllar yaşatmak istiyoruz" dedi.

"İÇİNİZ RAHAT OLSUN"

Türkiye'nin aydınlık yarınları için çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Soyer, "Tarım meselesine başka bir göz ve hassasiyetle bakmak mecburiyetindeyiz. Eğer bir toplum kendi kendine yeten ekonomi yaratamıyorsa yok olmaya mahkumdur. Kendi kendine yeten ekonomi demek, 'üretmek' demektir. Bereketli toprakların bolluğunu tüm üreticilere yaymak demektir. Bir üreticinin yokluk çekmemesi, yoksulluk çekmemesi demektir. Bizler, dünyanın en bereketli topraklarında, en güzel iklim kuşağında, en kadim kültüre ev sahipliği yapan bir memleketiz. Hiçbirimiz, hele üretiyorsak yoksulluğu ve yoksunluğu hak etmiyoruz. O nedenle 'başka bir tarım mümkün' diyoruz ve biliyoruz ki biz, her daim baharı bütün Anadolu'ya, Türkiye'ye yayacağız. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. O daim baharları, Anadolu'da güneş bekleyen herkese taşıyacağız" dedi.

KILIÇ: SOYER'İN TARIMI GÜNDEME GETİRMESİNİN NE KADAR DOĞRU OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "16 yıldır tüm festivallere katılmaya çalıştım. Bugünkü kalabalığı inanın daha önce hiç görmedim. Kiraz festivalinin ne kadar önemli olduğunu, kentte yaşayan vatandaşlarımızın toprağa, tarıma ne kadar uzak kaldıkları ve bunu ne kadar özlediklerini görüyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı'mızın sürekli sürdürülebilir tarımı gündeme getirmesinin ne kadar önemli olduğunu görüyorum. Bu güzel toprakların betona boğulmaması ve tarım ürünleriyle dolması için bu festivalleri yapıyoruz" diye konuştu.

İLHAN: TUNÇ SOYER'E TEŞEKKÜR EDİYORUM

Belenbaşı Mahallesi Muhtarı Faruk İlhan, "Festivalimize her zaman desteğini esirgemeyen ve ne gerekiyorsa katkı veren Tunç Soyer başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

EN İYİ KİRAZ SEÇİLDİ

Festival, kortej yürüyüşü ile başladı. Halk oyunları, keşkek dövümü, Belenbaşı Yörük Köy Tiyatrosu'nun gösterisi gibi renkli etkinliklerin yer aldığı festival, konserler ile devam etti. Festivalde ayrıca en iyi kiraz üreticisi seçildi. Birinci Remzi Altıparmak, ikinci Güngör İlhan ve Üçüncü Ali Özgür Kınacı oldu. Birinclik ödülü alan Remzi Altıparmak'a ödülünü Başkan Tunç Soyer verdi.