İzmir Buca'da Ormanda Yangın Çıktı
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İzmir'in Buca ilçesinde Sarnıç Gölet mevkisinde ormanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi ve alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İZMİR'in Buca ilçesinde ormanda yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Yangın, saat 17.10 sıralarında Buca ilçesi Sarnıç Gölet mevkisi yakınlarındaki ormanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 2 helikopter, 11 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi. Alevlere ilk müdahale, 5 dakika içinde yapıldı. Yangına, havadan ve karadan müdahale sürüyor. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam