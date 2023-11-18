İzmir Bostanlı İskelesi'nde Yenileme Çalışmaları Tamamlanıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bostanlı İskelesi'nde yaptığı yenileme çalışmalarında sona yaklaşıyor. Yatırımın ardından iskelede bisiklet, motosiklet ve skuterler için kapalı park alanı da bulunacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımının önemli halkalarından biri olan Bostanlı İskelesi'nde 17 milyon liralık yatırımla yürüttüğü yenileme çalışmalarında sona yaklaştı. Açık ve kapalı yolcu bekleme alanlarının dört katına çıkarıldığı projede bisiklet, motosiklet ve skuterler için kapalı park alanı da yer alıyor. İskelenin yenilenen yüzüyle önümüzdeki ay hizmete açılması planlanıyor.

Deniz ulaşımındaki konforu artırmak için Üçkuyular İskelesi'ni yenileyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bostanlı İskelesi'nde başlattığı yenileme çalışmalarında da sona yaklaştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında fiziki koşullar açısından yetersiz kalan feribot bekleme alanı yenileniyor. 17 milyon liralık yatırımla yürütülen yenileme çalışmalarının önümüzdeki ay bitirilmesi planlanıyor.

YOLCU SALONU BÜYÜDÜ

28 metrekarelik eski yolcu bekleme salonunun kapasitesi 104 metrekaresi kapalı, 68 metrekaresi açık olmak üzere 172 metrekareye çıkarıldı. Yolcu oturma kapasitesi ise 25'ten 100'e çıkarıldı. Salonda iklimlendirme sistemi ile yolcuların iç ve dış alanda sefer saatlerini takip edebileceği bilgilendirme ekranları yer alacak.

"AÇIK ALANI 4 KAT BÜYÜTÜYORUZ"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Kadir Efe Oruç, hem yolcu salonunun hem de araç bekleme alanlarının kapasitesini artırdıklarını belirterek, "Geçtiğimiz Haziran ayında Üçkuyular İskelesi'nde bir modernizasyon çalışması yapmıştık. Oradaki yolcu bekleme salonunu, araç park ve hareket alanlarını tamamen yenilemiştik. Şimdi kentin bir diğer önemli entegrasyon merkezi olan Bostanlı İskelesi'nde benzer bir çalışma yapıyoruz. Burada özellikle feribotu kullanan vatandaşlarımızın bekleme alanını ve araçların hareket alanını modernize etme ihtiyacı duyduk. Yaptığımız analiz çalışmalarından sonra 25 kişilik olan yolcu bekleme salonumuzun kapasitesini 100 kişiye çıkardık. Açık alanı da 4 kat büyütüyoruz. Araç bekleme alanlarını da artırıyoruz. Alandaki tüm çalışmalarımızı Aralık ayı sonunda tamamlayarak yolcularımızın kullanımına sunacağız" dedi.

MİKROMOBİLİTE PARK ALANI GELİYOR

Bostanlı İskelesi'nin, ulaşım türlerinin bir kesişme ve entegrasyon merkezi olduğuna dikkat çeken Oruç, "Burada hem tramvayın, hem vapurun, hem otobüsün kesişmesi söz konusu. Günde ortalama yüz bin insanın yolu burada kesişiyor. İnsanlar buraya zamanda otomobille, bisikletle, skuter ve motosikletle de geliyor. Bu yolcu bekleme salonunu yaparken, kesişme alanına mikromobilite unsurlarını da dahil ederek bir planlama gerçekleştirdik. Park halindeki araçların olumsuz hava koşullarından etkilenmesini önlemek amacıyla üstü kapalı olacak şekilde planlanan Mikromobilite Park Alanı'nda 8 dikey bisiklet park yeri, 32 skuter park yeri ve 12 motosiklet park yeri bulunacak. Sürdürülebilir ulaşım araçlarının daha fazla kullanılmasına yönelik teşvik edici bu çalışmamız aynı zamanda skuter ve motosiklet kullanıcılarının araçlarını taşıt ve yaya yollarına düzensiz park etmesinin de önüne geçecek" ifadelerini kullandı.

"DENİZ ULAŞIMINI GÜÇLENDİRİYORUZ"

Kesintisiz ve sürdürülebilir için bir ulaşım yürüttükleri çalışmaları aktaran Oruç, "İzmir, Avrupa'daki 100 misyon kentinden bir tanesi. Misyon kentlerinin önemli amaçlarından bir tanesi de karbon salınımını azaltmak ve çevreye duyarlı ulaşım türlerini geliştirmek. Dolayısıyla belediyemizin yaptığı çalışmalar bu hedefi destekliyor. Daha az sayıda aracın trafikte seyretmesi, feribotların daha yoğun kullanılması doğrudan amaçlarımıza katkı sağlayacak. 2019 yılından sonra filomuzdaki feribot sayımızı 3'ten 7'ye çıkarmıştık. Deniz ulaşımını geliştirmeye yönelik yaptığımız yatırımlarla kentimizin ve doğamızın gelişimini ve korunmasını sağlıyoruz. Ayrıca, Türkiye'de yine bir ilk; elektrikli yolcu gemilerini filomuza dahil etme noktasında önemli aşamalar kat ettik. 2024 yılı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'na sunduğumuz projemizin onaylanmasının ardından elektrikli gemilerimiz etaplar halinde 2025 ve 2027 yılları arasında kademeli olarak filomuza dahil olacak" dedi.