İzmir Bornova'da Yeni Yaşayan Park: Meriç

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 35 Yaşayan Park projesi kapsamında Bornova'da yapılan Meriç Yaşayan Parkı, kısa bir süre içinde İzmirlilerle buluşacak. Parkta futbol sahası, minyatür basketbol sahası, mahalle bostanı, kütüphane, çayır alanı ve taziye evi bulunacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yerel seçimler öncesi sözünü verdiği 35 Yaşayan Park projesi kapsamında Bornova'da Meriç Yaşayan Parkı, İzmirliler ile buluşmak için gün sayıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmirlilerin doğa ve ormanlarla bütünleşeceği "Yaşayan Parklar" oluşturma hedefi doğrultusunda Bornova'daki Meriç Yaşayan Parkı ile ilçeye yeni bir yeşil alan kazandırılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu Acil Çözüm Ekibi'nin çalışmaları kapsamında İzDoğa, İzbeton, İZSU, Park ve Bahçeler Dairesi, Fen İşleri Dairesi'nin ortak çalışmasıyla yapılan Bornova'daki Meriç Yaşayan Parkı, kısa bir süre içinde İzmirlilerle buluşacak.

Meriç, Serintepe ve Zafer mahallelerine yakınlığıyla büyük önem taşıyan Meriç Yaşayan Parkı'nda futbol sahası, minyatür basketbol sahası, mahalle bostanı, kütüphane, çayır alanı ve taziye evi bulunacak.

MAHALLE SAKİNLERİNİN TALEPLERİNE GÖRE PLANLANDI

Bornova'daki Meriç Yaşayan Parkı'nın yapımına Acil Çözüm Ekibi'nin Meriç, Serintepe ve Zafer mahallelerinde yürüttüğü saha çalışması sonucunda başlandı. Acil Çözüm Ekibi, kapı kapı gezerek mahalle sakinlerinin ihtiyaç ve isteklerini belirledi.

Mahallelilerin ihtiyaç ve isteklere göre tasarlanan park, Bornova'daki Meriç, Serintepe ve Zafer mahallelerine ve Moda, Tekstil ve Konfeksiyoncular (MTK) Sitesi'ne hizmet verecek.

FUTBOL SAHASI AÇILDI

Meriç Yaşayan Parkı'nda bulunan futbol sahası ise İzDoğa tarafından şimdiden hizmete açıldı. Sahada İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından çocuklara ücretsiz futbol kursu verilmeye başlandı. Vatandaşlar çocuklarıyla birlikte Meriç Yaşayan Parkı'ndaki futbol sahasına gelerek derslere ücretsiz olarak kayıt yaptırabiliyor.

PARKIN YAPIMI TAMAMLANMAK ÜZERE

Parka yerleştirilecek kütüphane ile İzmirlilerin kitaba erişimi kolaylaşacak, çayır alanında ise piknik, yürüyüş gibi birçok aktivite yapılabilecek.

Parkta mahalle bostanı da bulunacak. Bostanın paydaşı olan İzmirliler ve dikim yerleri Acil Çözüm Ekibi'nin koordinasyonuyla belirlenecek.

Mahalle sakinlerinin talebiyle alanda bir de taziye evi yer alacak. Meriç Yaşayan Parkı'ndaki yürüyüş yollarının yapımı ve peyzaj düzenlemeleri ise devam ediyor. Parkın kısa bir süre içinde İzmirlilerle buluşturulması hedefleniyor.