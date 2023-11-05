İzmir Bornova'da Tekstil Deposunda Yangın Çıktı
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Yaşam Haberleri
İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir tekstil deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
İzmir'in Bornova ilçesindeki bir tekstil deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Işıkkent Mahallesi'nde bulunan tekstil deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın sırasında depolarda kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için depoların çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye başladı.
Kaynak: AA / Yaşam