İzmir-Aydın Otoyolu'nda Kadın Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti
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Bornova ilçesi Nilüfer Kavşağı yakınında yolun karşısına geçmeye çalışan kadına, otomobil çarptı. Kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
İzmir- Aydın Otoyolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Bornova ilçesi Nilüfer Kavşağı yakınında bariyerleri aşıp yolun karşısına geçmeye çalışan kadına, K.Ö. yönetimindeki 35 KBN 37 plakalı otomobil çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Üzerinden kimlik çıkmayan 35-40 yaşlarındaki kadının cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Yaşam