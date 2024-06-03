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Mustafa Kemal Atatürk'ün Öğretmen Ol Tavsiyesi Üzerine Hayatını Eğitime Adayan 108 Yaşındaki Sabiha Özar Hayatını Kaybetti

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Türkiye'nin en yaşlı öğretmenlerinden biri olan 108 yaşındaki Sabiha Özar, Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretmen ol tavsiyesi üzerine hayatını eğitime adayan bir isim olarak tanınıyordu. Özar, uzun yıllar boyunca öğrencilerine ilham veren bir öğretmen olarak görev yaptı. Ancak geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Özar, eğitim camiasında büyük bir boşluk bıraktı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Öğretmen Ol Tavsiyesi Üzerine Hayatını Eğitime Adayan 108 Yaşındaki Sabiha Özar Hayatını Kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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