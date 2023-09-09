İzmir Adnan Menderes Havalimanı, Kurtuluş Bayramı etkinliklerine ev sahipliği yaptı

TAV Havalimanlarının işlettiği İzmir Adnan Menderes Havalimanı, 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu'nun 101'inci yıl dönümü kutlama programı kapsamında etkinliklere ev sahipliği yaptı. Havalimanı yolcu salonları bayraklar ve ay yıldızlı balonlarla süslendi, milli marşlar seslendirildi ve halk oyunları sergilendi. Etkinlikler sırasında çocuk yolculara da ay yıldızlı balonlar dağıtıldı.