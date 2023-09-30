İtfaiyeye yol vermeyen araç sürücüsü kameralara yansıdı

İstanbul'da bir aracın yangına giden itfaiyeye yol vermediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda yangına gitmeye çalışan ekiplerin sirenleri açmasına rağmen araç sürücüsü yol vermedi.

İstanbul'da bir aracın yangına giden itfaiyeye yol vermediği anlar kameralara yansıdı.

Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda yangına gitmeye çalışan ekipler yolun açılması için sirenleri açtı. İtfaiye aracının önünde bulunan araç sürücüsü ise siren, selektör ve sözlü ikazlara aldırış etmeyerek yol vermedi. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, İtfaiye ekiplerinden birinin anons ile "sağa yanaş itfaiye aracına yol ver" dediği duyulurken aracın ısrarla yol vermediği görüldü. - İSTANBUL