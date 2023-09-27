İtfaiyecilerin Duygusal Anları

Hayat kurtaran itfaiyeciler, müdahale ettikleri olaylarda yaralı veya kurtarılmayı bekleyen yakınlarıyla karşılaşınca duygusal anlar yaşıyor. İtfaiyeciler, deprem, sel, yangın, trafik kazası ve benzeri olaylarda hayat kurtarmak için adeta zamanla yarışıyor.

Hayat kurtaran itfaiyeciler, müdahale ettikleri yangın, trafik kazası ve benzeri olaylarda yaralı veya kurtarılmayı bekleyen yakınlarıyla karşılaşınca duygusal anlar yaşıyor.

İtfaiyeciler, deprem, sel, yangın, trafik kazası ve benzeri olaylarda hayat kurtarmak için adeta zamanla yarışıyor.

Gelen ihbarların ardından olay yerine hızla intikal eden itfaiyeciler, zaman zaman yardıma ihtiyaç duyan, kurtarılmayı bekleyenler arasında kendi yakınlarıyla da karşılaşıyor.

Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görevli itfaiye amiri Sefa Tabak, İtfaiyecilik Haftası'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçüklüğünden beri hayalini kurduğu mesleği 14 yıldır yapmanın gururunu yaşadığını söyledi.

Tabak, 2010 yılında Trakya Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 2. sınıfta okurken KPSS'ye girdiğini ve aldığı puanla itfaiyeci olduğunu belirterek, "Babam emniyet mensubuydu, onu örnek aldım hep. İnsanlara yardım etme aşkıyla görevimi sürdürüyorum." dedi.

İtfaiyecilerin müdahale ettikleri olaylarda sadece vatandaşların değil, zaman zaman kendi yakınlarının da canını kurtardığını anlatan Tabak, sözlerine şöyle devam etti:

"Gittiğiniz olaylarda anne babanızla, komşunuzla karşılaşabiliyorsunuz. Ailenden birini olay yerinde görünce duygular karışabiliyor. Tabii biz herkese aynı gözle bakıyoruz. Mutlaka soğukkanlı olmanız gerekiyor. Nöbetteyken telefon çaldı, annem arıyordu, beni tanıyamadı. 'Oğlum, Sefa'nın babası kaza yapmış, çabuk kurtarın.' diye ihbarda bulundu. Zar zor adresi söyleyebildi annem. Karlı bir gündü, olay yerine apar topar gittik. Babam, kardeşim ve akrabalarımızın içinde bulunduğu araç kaza yapmıştı. 112 Acil Sağlık ekipleri ile onları araçtan çıkardık. Korku, endişe ve yetişme hırsı bir arada. "

Baba Recai Tabak da oğluyla gurur duyduğunu belirtti.

Geçirdiği trafik kazasında kendisini kurtarmaya gelenler arasında oğlunu da görünce rahatladığını belirten Tabak, "Bana ve araçtaki akrabalarımıza müdahale ettiler. Hem üzüldük hem de duygusal anlar yaşadık." dedi.

İtfaiye Müdürü Erdoğan Göbel de itfaiye eri olarak başladığı mesleğini 36 yıldır severek sürdürdüğünü söyledi.

İtfaiyecilik mesleğinin soğukkanlı olmayı gerektirdiğini belirten Göbel, "İhbara gittiğinizde annen, baban ve akrabalarınla karşılaşabilirsin. Arkadaşlarımız bu durumlarla çokça karşılaştı. Ben de akrabam, komşum ve yakınlarımı trafik kazasında sıkıştıkları araçtan çıkararak kurtardım, yangın alanından uzaklaştırdım." dedi.

Göbel, itfaiyecilerin mesai mefhumu gözetmeden 7/24 çalıştığını dile getirdi.

İtfaiye eri, amiri ve müdürünün rütbe gözetmeden sahada görev yaptığını anlatan Göbel, "Görev aldığımız olaylarda personel nasılsa yapıyor deyip, bırakıp gitmiyoruz. Onların itfaiye kampüsüne girdiğini görmem gerekiyor." ifadelerini kullandı.