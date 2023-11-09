İtfaiyecilere doğum günü sürprizi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zafer İtfaiye Grubu personelleri, genç meslektaşları için doğum günü sürprizi yaptı. İtfaiyeciler, 'yangın var' diyerek harekete geçti ve pastayı üfleyerek genç itfaiyecinin doğum gününü kutladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zafer İtfaiye Grubu personelleri, arkadaşlarının doğum günü için farklı bir doğum günü sürprizi yaptı. "Yangın var" deyip harekete geçen, sirenleri çalan itfaiyeciler doğum günü olan genç meslektaşları için pasta mumunu söndürdü. İtfaiyeciler; o anları anbean kayda aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zafer İtfaiye Grubu personellerinden, genç itfaiyeci Gürkan Karatekin'e sürpriz yapıldı. İtfaiye erleri genç arkadaşını, 'iş yeri yangını var' diyerek hızlı hareketlerle araca bindirdiler. Araca bindiğinde pastayı gören Karatekin, mutluluğunu gizleyemedi. Gürkan Karatekin, itfaiye erleri ile beraber pastayı üfleyerek 23'üncü yaşını kutladı. - BURSA