İtfaiye Haftası Kutlamaları

Bozüyük Türkoğlu Mini Akademi, Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu ve Sınav Koleji ana sınıfı öğrencileri, Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Minik öğrenciler, itfaiye personelinin İtfaiye Haftası'nı kutladı ve görevlerinde kolaylık diledi. Ziyaret sırasında öğrencilere yangın konusunda bilgiler verildi ve itfaiye araçları tanıtıldı.

İtfaiye Haftası nedeniyle Bozüyük Türkoğlu Mini Akademi, Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu ve Sınav Koleji ana sınıfı öğrencileri, Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Minik öğrencileri ziyaretlerinde, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık yalnız bırakmadı.

Minik öğrenciler, Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret ederek itfaiye personelinin İtfaiye Haftası'nı kutladılar ve görevlerinde kolaylık dilediler.

Öğrencilere ziyaretlerinde eşlik eden Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık, öğrencilerle yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti, eğitim ve öğretim hayatlarında başarılar diledi.

Öğrencilere itfaiye personeli tarafından yangın, yangın çeşitleri ve yangına karşı alınacak önlemler olmak üzere yangın konusunda gerekli tüm bilgiler verilirken, itfaiye araçları da tanıtıldı. Ziyaretin sonunda öğrencilere, Bozüyük Belediyesi tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu. Öğrenciler, Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık ve itfaiye personeli ile birlikte hatıra fotoğrafı da çektirdi.