İtfaiye Erleri, Kadının Sıkışan Yüzüğünü Çıkardı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir kadın, parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayınca imdadına itfaiye erleri yetişti. Kadının parmağındaki yüzük, itfaiye erlerinin titiz çalışması sonucunda çıkarıldı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir kadın, parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayınca imdadına itfaiye erleri yetişti.

Arsuz ilçesinde bir kadının, parmağındaki yüzük sıkıştı. Yüzüğü kendi imkanlarıyla çıkaramayınca hastaneye gitti. Burada haber verilmesi üzerine Arsuz İtfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erlerinin titiz çalışması sonucunda sıkışan yüzük kadının parmağından çıkarıldı. - HATAY