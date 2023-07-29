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İtfaiye Erleri, Kadının Sıkışan Yüzüğünü Çıkardı

Yaşam Haberleri

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir kadın, parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayınca imdadına itfaiye erleri yetişti. Kadının parmağındaki yüzük, itfaiye erlerinin titiz çalışması sonucunda çıkarıldı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir kadın, parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayınca imdadına itfaiye erleri yetişti.

Arsuz ilçesinde bir kadının, parmağındaki yüzük sıkıştı. Yüzüğü kendi imkanlarıyla çıkaramayınca hastaneye gitti. Burada haber verilmesi üzerine Arsuz İtfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erlerinin titiz çalışması sonucunda sıkışan yüzük kadının parmağından çıkarıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

İtfaiye Hatay Arsuz Yaşam Haberler

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