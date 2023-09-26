Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşanan trafik kazası sırasında ayağı kırılan itfaiye eri, teşekkür için ziyaret edildi. İtfaiye eri Emre Dereli, ayağının kırılmasına rağmen kurtarma çalışmasına devam ettiğini belirtti.

İtfaiye eri ayağının kırılmasına rağmen kurtarma çalışmasına devam etti

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşanan trafik kazası sırasında ayağı kırılan itfaiye eri, teşekkür için ziyaret edildi.

Tavşanlı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Akar, 21 Eylül tarihinde Tavşanlı Kütahya Karayolu'nda meydana gelen trafik kazası sonrası kurtarma faaliyeti yürütürken ayağı kırılan Belediye İtfaiye Müdürlüğü personellerinden Emre Dereli'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

İtfaiye Müdürü Aziz Dumrul ve mesai arkadaşları ile bugün Emre Dereli'nin evine giden Akar, Emre Dereli ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

İtfaiye eri Emre Dereli, ayağının kırılması ve yaşadıklarını kısaca anlatıp, "Orada gördüklerimiz kötü bir durumdu. Ekipmanlar ile sıkışmalı trafik kazasına müdahale ederken ayağımın çukura girmesi ile kırıldığını fark ettim. Ancak benim için bu küçük kırık önemli değildi, çalışmalara ve hayat kurtarmak için mücadeleme devam ettim" diyerek sağ kurtulanlara şifa, vefat edenlere de Allah'tan rahmet diledi.

Aziz Dumrul, " İtfaiye erleri sadece yangına müdahale değil, deprem, kaza, su baskını, trafik kazası, arama kurtarma gibi her koşulda olaya canla başla müdahale ediyor. Kendisinin özverisinden dolayı teşekkür ederiz" dedi .

Tavşanlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelinin bölgede çıkan her yangın ve ihtiyaç duyulduğuna trafik kazalarında canla başla çalıştığını söyleyen Belediye Başkanı Mustafa Güler, "Mesai arkadaşımız Emre Dereli trafik kazasında yaralıların araçtan çıkarılması için yoğun çalışırken ayağı kırıldı. İnşallah kısa sürede sağlığına kavuşacak ve görevinin başına dönecektir. Bu vesile ile trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum" dedi.