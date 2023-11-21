İtfaiye Ekipleri Obruğa Düşen İneği Kurtardı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen olayda, konteyner kent yakınlarındaki merada otlarken obruğa düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı. İneğin düştüğü çukur, iş makineleri yardımıyla kapatıldı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde obruğa düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı.
Koçcagız Mahallesi kırsalında Mehmet Özkan'a ait inek, konteyner kent yakınlarındaki merada otladığı sırada 6 Şubat depremlerinden sonra oluştuğu düşünülen 1 metre çapında ve yaklaşık 10 metre derinliğindeki obruğa düştü.
Kendi imkanlarıyla hayvanı kurtarmayı başaramayan Özkan, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, iş makinesi yardımıyla yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından ineği düştüğü çukurdan çıkardı.
Ekipler, daha sonra iş makineleri yardımıyla obruğu kapattı.