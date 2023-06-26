Ordu'da mahsur kalan yavru kedi ve 4 yavru baykuş, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yavru kedi havalandırma boşluğunda mahsur kalırken, yavru baykuşlar ise bir binanın çatısına sıkışmıştı. Kurtarılan hayvanların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İtfaiye ekipleri mahsur kalan yavru kedi ile 4 baykuşu kurtardı

ORDU - Ordu'da mahsur kalan yavru kedi ve 4 yavru baykuş, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ünye ilçesinde Saraçlı Mahallesi'nde bir yavru kedi, 3 katlı bir binanın birinci katındaki havalandırma boşluğunda mahsur kaldı. Sesler üzerine apartman boşluğunda bulunan kediye fark eden vatandaşlar Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Durumun öğrenilmesi üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, kedinin kurtarılması için çalışma başlattı. Yapılan çalışma üzerine yavru kedi kurtarıldı. Kurtarılan kedi daha sonrasında ekipler ve vatandaşlar tarafından biberon ile beslendi.

Yine Ünye ilçesi Sahilköy Mahallesi'nde 1 katlı binanın çatısına sıkışan yavru baykuşlar ev sahibinin ihbarı üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak Doğa Koruma ekiplerine teslim edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yavru kedi ve yavru baykuşların sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan iki olayda da durumu ihbar eden vatandaşlar kurtarma sonrası Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine teşekkürlerini ilettiler.