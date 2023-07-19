İtfaiye Ekipleri Leyleği Yuvaya Geri Koydu

ISPARTA'nın Şarkiraağaç ilçesinde elektrik direğindeki yuvadan inip dönmeyi başaramayan leylek itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla tekrar yuvaya konuldu. Şarkikaraağaç ilçesinde bugün saat 13.30 sıralarında beton elektrik direği üzerindeki yuvadan inen leyleğin dönemediğini fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Şarkikaraağaç Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekibi yönlendirildi. Uçma yetisini henüz tam kazanamayan ve bir süre mahalle arasında dolaşan leylek itfaiye ekibi yardımıyla yakalandı. Leyleği kucağına alan bir itfaiye personeli, uzatılan itfaiye aracının merdiveniyle hayvanı direğin üzerindeki yuvaya bıraktı. Olay anını çevredeki vatandaşlar da meraklı gözlerle izledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam