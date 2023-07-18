İtfaiye Ekipleri İp Dolanan Leyleği Kurtardı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki ayağına da ip dolanan leylek, itfaiye ekiplerinin çabası sonucu kurtarıldı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir elektrik direğine yuva yapan leyleğin ayağına ip dolandı. Vatandaşların ihbarı üzerine leyleğin bulunduğu yere gelen Şarkışla Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri geldi. Ekipler, merdivenli araç ile mahsur kalan leyleği yuvasından çıkardı. Leyleğin ayağına dolanan ipleri söken itfaiye ekipleri yavru olduğu düşünülen leyleği doğaya bıraktı. Uçmaya çalışan ancak başarılı olamayan leylek tekrar itfaiye ekiplerinin yardımıyla yuvasına bırakıldı. Leylek bir süre sonra uçtu. Leyleğin durumunu görüp itfaiye ekiplerine bildiren Çetin Özer, "Yurtdışından buraya geleli iki hafta oldu. Önce ayağının biri bağlıydı. Daha sonra ikisi de bağlandı. Kendisi balya ipine dolanmış. İtfaiye ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Anında geldiler, hayvanı kurtardılar" dedi. - SİVAS