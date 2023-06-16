İtfaiye Ekipleri Çatıya Çıkan İneği Kurtardı

Çorum'un İskilip ilçesinde bir çiftlikte otlatılan ineğin çatıya çıkması sonucu sahibi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, ipler ve zincirler yardımıyla ineği başarılı bir şekilde indirdi.

Çorum'un İskilip ilçesinde çatıya çıkan ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, ilçeye bağlı Aşağı Örenseki köyünde meydana geldi. Latif Özdemir'in otlatmak için dışarı çıkardığı ineği çatıya çıktı. Çatıya çıkan ineği uzun süre indirmeye uğraşan Özdemir, başarılı olamayınca İskilip Belediyesi itfaiyesini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine köye giden ekipler çatıdan ipler ve zincirler yardımı ile indirdiği ineği sahibine teslim etti.

Özdemir, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ÇORUM