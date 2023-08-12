İtalya'da Yaşayan Türk Gelin ve İtalyan Damadın Düğün Töreni

Uzun yıllardır İtalya'da yaşayan gurbetçi İrfan-Semra çiftinin kızı Gülden Belli ile İtalyan Alessandro gelinin baba ocağında Türk gelenek ve göreneklerine göre yapılan düğün töreni ile dünya evine girdi. İtalyan olan ancak İngiltere'de bilgisayar mühendisliği yapan Gülden-Alessandro çiftinin düğünleri önce baca ocağı Fatsa Sefaköy'de, sonra da düğün salonunda gerçekleşti. Düğün için İtalya'dan gelen misafirler Sefaköy köyünde gerçekleşen kına gecesinde bol bol çiftetelli oynarken kendilerine ikram edilen Türk yemeklerine de hayran kaldılar. Türk gelin ve İtalyan damadın düğün merasimleri oldukça görkemli geçti. Damat Alessandro, Fatsa'da özellikle Gaga Gölü'nün güzelliğinin kendilerini hayran bıraktığını söyledi.