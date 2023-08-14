İtalya'da Müslüman Kadınların Tesettür Mayosuyla Denize Girmesi Engellendi

İtalya'nın Trieste kentinde, Müslüman bir grup kadının tesettür mayosuyla denize girmesi Lido Pedicin plajında engellendi. Müslüman kadınlar plaj yönetiminden açıklama talep etti ancak yetkililer herhangi bir düzenleme olmadığını belirtti.

İtalya'nın kuzeydoğusundaki Trieste kentinde Müslüman bir grup kadının tesettür mayosu ile denize girmesi engellendi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Avrupa'da kadınların ve erkeklerin denize ayrı girebildiği tek plaj olan Lido Pedicin'de, bir grup tesettür mayolu Müslüman kadının denize girmesi, İtalyanlar tarafından engellendi.

Müslüman kadınlar plaj yönetiminden açıklama talep etmiş olsa da yetkililer, konuya ilişkin herhangi bir düzenleme olmadığını dile getirdi.