İtalya'da Anne Ayı ve Yavrularının Eğlenceli Anları

İtalya'nın San Sebastiano Dei Marsi kasabasında bir anne ayının caddenin ortasında yavrularıyla oynadığı anlar kameraya yansıdı. Ancak daha sonra ortadan kaybolan anne ayının bir parkta, ayıdan korkan bir kişi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

- İtalya'da cadde ortasında anne ayının yavrularıyla oynadığı anlar kameraya yansıdı

Anne ayının bir parkta, korkan bir kişi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

MADRİD - İtalya'nın San Sebastiano Dei Marsi kasabasında bir anne ayının caddenin ortasında yavrularıyla oynadığı anlar kameraya yansıdı. Ortadan kaybolan anne ayının bir parkta, ayıdan korkan bir kişi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

İtalya'nın San Sebastiano Dei Marsi kasabasında anne ayı ve yavrularının eğlenceli dakikaları görenleri gülümsetti. Anne ayı caddenin ortasında 2 yavrusuyla oyun oynarken, o anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Oyununu bitiren ayılar daha sonra merdivenlerden inerek gözden kayboldu.

Ayının vurulduğu ortaya çıktı

Gözlerden kaybolan anne ayının San Sebastiano Dei Marsi kasabası yakınlarında bulunan bir parkta ayıdan korkan bir kişi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Ayıyı öldüren kişinin kimliğinin tespitinin ardından soruşturma başlatıldı. Ayıyı vuran şahıs ifadesinde, "Korkudan ateş ettim ama öldürmek istemedim. Onu evimin çevresinde buldum ve bu içgüdüsel bir hareketti" dedi.

İtalya'da Abruzzo Ulusal Parkı'nda koruma altında olduğu aktarılan ayının, nesli tükenmekte olan yaklaşık 60 Marsika boz ayılarından biri olduğu ifade ediliyor.