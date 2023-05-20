İstinat duvarında mahsur kalan kedi otobüs şoförü tarafından kurtarıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir otobüs şoförü, istinat duvarında mahsur kalan bir kediyi kurtardı. Kurtarma anı, çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.